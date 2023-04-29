Третьяк: «Шикарный седьмой матч. Обе команды были достойны финала Кубка Гагарина»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой победу одержал ЦСКА.

Седьмой матч завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев.

— Шикарный матч. Обе команды были достойны финала, — начал Третьяк. — Массу удовольствия получили болельщики. Я сегодня звонил в Москву друзьям. Все в восторге от игры. Две команды показали потрясающий хоккей, который любят болельщики. Тем более, сегодня 100 лет ЦСКА. Они сделали такой подарок. Интрига была до последней секунды. Все могло перевернуться. ЦСКА сегодня был удачливее.

— Как можете объяснить, что ЦСКА второй год подряд берет Кубок Гагарина?

— ЦСКА игроки постарше и поопытнее. Уже больше половину состава выиграли Кубок Гагарина в топ году. А это опыт, в СКА там один игрок, может быть, два выиграли. А в ЦСКА больше. В таких матчах опыт сказывается. Поэтому тренерский состав, этот слаженный коллектив, прошли этот сезон. Это был сложный сезон, потому что он необычный, был всего один перерыв. Вы знаете, сколько команд провалилось, «Ак Барс» был на десятом месте, и «Авангард» сколько провали игр, и «Динамо, и ЦСКА некоторые матчи проигрывал каскадом. Это говорит о том, что люди уставали, травмы постоянные, сезон сложный и с один перерывом. Раньше было три перерыва, люди могли восстановится и подкорректировать. Сейчас этого не было, надо к этому готовиться. Поэтому команды подравнялились.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.