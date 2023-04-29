ЦСКА победил «Ак Барс» в седьмом матче и выиграл Кубок Гагарина
ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:2. Встреча прошла в Казани.
Счет открыл нападающий казанцев Кирилл Петров на последней минуте первого периода.
Во втором периоде в составе «Ак Барса» отличился Дмитрий Воронков. За ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц.
В третьем периоде шайб заброшено не было.
ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».
КХЛ. Плей-офф. Финал. Седьмой матч
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Петров — 3, 19:10 — 1:0. Слепышев — 8 (Светлаков), 20:15 — 1:1. Воронков — 8 (Радулов), 27:16 — 2:1. Каменев — 11 (Плотников), 30:12 — 2:2. Дитц — 4 (Окулов), 31:28 — 2:3.
Вратари: Билялов (58:02) — Рейдеборн. Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (5+8+8) — 33 (14+14+5).
Судьи: Бирин, Оленин.
29 апреля. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 3-4.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3