Владислав Третьяк: "Кочетков – в "Рязани"? Набоков и Василевский тоже пробивались через фармы"

Президент ФХР Владислав Третьяк в беседе журналистами поделился мнением о развитии голкиперов в России.

– Максима (внука Третьяка, вратаря "Звезды". – Прим. "СЭ") мы отправили во Владивосток, поскольку сказали, что Бобков и Налимов уйдут в другие клубы, – сообщил Третьяк. – А потом приехал Серебряков, и все четверо остались в клубе. Макс ездил играть в Орск и Азиатскую лигу. Естественно, тренер ставил более опытного Бобкова. Также с Ригой – первый вратарь уехал в НХЛ, но потом вернулся сейчас в Москву. Надо пробиваться. ФХР очень плодотворно работает с вратарями, поэтому появились Бобровский и Варламов. Помните, как в Квебеке сломались несколько голкиперов, и мы молились, что Набоков вылетел? Сейчас все изменилось. Когда лучшим вратарем МЧМ признавали нашего?

– И сразу отправили в "Рязань".

– Набоков и Василевский тоже пробивались в НХЛ через фарм-клубы. Это наш золотой запас.

– Как прорвался Коновалов?

– Надо сказать спасибо тренеру, а еще это стечение обстоятельств. Хотите знать, как я прорвался в ЦСКА? Мне было 17 лет, я был одним из лучших вратарей молодежной команды, выигрывал чемпионат Европы. Там был Пашков, Полупанов, Толстиков, Толмачев и Рагулин. Я хотел в "Динамо" уйти, потому что места не было. И вдруг один за другим все ушли, остался один Толстиков, а я – вторым.