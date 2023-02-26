Владимир Ткачев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Трактором»
Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для команды.
В последнем матче челябинский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:2. Команда завершила регулярку на девятом месте в турнирной таблице «Востока».
«Мотивация на матч? Нужно готовиться уже к следующему сезону. Играли дома и много болельщиков пришло, огромное им спасибо за поддержку по ходу всего сезона. Есть желание продлить контракт? Только закончился сезон, надо обдумать все, проанализировать, сделать работу над ошибками и потом уже принимать решения. По ходу сезона все игроки не думают о будущем, только конкретно о своей игре и команде.
Осталась недосказанность? Конечно, мы не попали в плей-офф. Плохо играли, провалили начало сезона и стали исправляться после Нового года. Почему провалили начало? Сложно сказать, разные факторы влияют на игру. Значит, в чем-то недоработали. Много матчей проиграли в овертаймах, а если бы вытаскивали эти игры, результат был бы другой. Нужно посидеть, подумать. Навскидку скажу, что надо было поправить игру в овертаймах», — приводит слова Ткачева сайт КХЛ.
29-летний форвард сыграл за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ 63 матча и набрал 37 (16+21) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|26.02
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 2
|26.02
|14:30
|
Трактор – Торпедо
|6 : 2
|26.02
|15:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|1 : 2 Б
|26.02
|15:00
|
Северсталь – ЦСКА
|6 : 4
|26.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
|26.02
|17:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|26.02
|17:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -