Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:29

Владимир Ткачев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Трактором»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для команды.

В последнем матче челябинский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:2. Команда завершила регулярку на девятом месте в турнирной таблице «Востока».

«Мотивация на матч? Нужно готовиться уже к следующему сезону. Играли дома и много болельщиков пришло, огромное им спасибо за поддержку по ходу всего сезона. Есть желание продлить контракт? Только закончился сезон, надо обдумать все, проанализировать, сделать работу над ошибками и потом уже принимать решения. По ходу сезона все игроки не думают о будущем, только конкретно о своей игре и команде.

Осталась недосказанность? Конечно, мы не попали в плей-офф. Плохо играли, провалили начало сезона и стали исправляться после Нового года. Почему провалили начало? Сложно сказать, разные факторы влияют на игру. Значит, в чем-то недоработали. Много матчей проиграли в овертаймах, а если бы вытаскивали эти игры, результат был бы другой. Нужно посидеть, подумать. Навскидку скажу, что надо было поправить игру в овертаймах», — приводит слова Ткачева сайт КХЛ.

29-летний форвард сыграл за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ 63 матча и набрал 37 (16+21) очков.

Владимир Ткачев (ХК Трактор)
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Металлурга» Воробьев: «Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 67 39 28 85
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
26.02 13:30
Сибирь – Автомобилист
 0 : 2
26.02 14:30
Трактор – Торпедо
 6 : 2
26.02 15:00
Металлург – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
26.02 15:00
Северсталь – ЦСКА
 6 : 4
26.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
26.02 17:30
Ак Барс – Авангард
 - : -
26.02 17:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости