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Сегодня, 18:21

Главный тренер «Металлурга» Воробьев: «Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В 1-м раунде Кубка Гагарина команда из Магнитогорска сыграет с «Автомобилистом».

«Хорошая игра уровня плей-офф, где за каждый метр была борьба. Движение, броски, обе команды отдавались до конца. Чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет. Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту». Кто будет у нас основным вратарем в плей-офф? Есть мысли, но мало, кто о текущих планах рассказывает сейчас. Что подумал, когда увидел, что Василий Кошечкин бросил по пустым воротам? Было бы неплохо, если бы забил — у вратаря из НХЛ же получилось», — приводит слова Воробьева сайт лиги.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте в турнирной таблице «Востока». Серия 1-го раунда плей-офф стартует для команды 2 марта дома у «Автомобилиста».

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
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11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 67 39 28 85
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
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10 Амур 68 30 38 69
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26.02 13:30
Сибирь – Автомобилист
 0 : 2
26.02 14:30
Трактор – Торпедо
 6 : 2
26.02 15:00
Металлург – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
26.02 15:00
Северсталь – ЦСКА
 6 : 4
26.02 17:00
Сочи – Куньлунь
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26.02 17:30
Ак Барс – Авангард
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