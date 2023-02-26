Главный тренер «Металлурга» Воробьев: «Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В 1-м раунде Кубка Гагарина команда из Магнитогорска сыграет с «Автомобилистом».

«Хорошая игра уровня плей-офф, где за каждый метр была борьба. Движение, броски, обе команды отдавались до конца. Чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет. Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту». Кто будет у нас основным вратарем в плей-офф? Есть мысли, но мало, кто о текущих планах рассказывает сейчас. Что подумал, когда увидел, что Василий Кошечкин бросил по пустым воротам? Было бы неплохо, если бы забил — у вратаря из НХЛ же получилось», — приводит слова Воробьева сайт лиги.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте в турнирной таблице «Востока». Серия 1-го раунда плей-офф стартует для команды 2 марта дома у «Автомобилиста».