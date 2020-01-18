Владимир Ткачев: «Игрока больше судят по плей-офф, чем по регулярному чемпионату»

Нападающий СКА Владимир Ткачев поделился ожиданиями от матчей плей-офф КХЛ.

Питерцы с 69 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Нужно понимать, что в плей-офф слабых команд нет, поэтому без разницы с какого места выходить и с кем играть, — приводит слова Ткачева пресс-служба КХЛ. — Думаю, что сейчас важнее всего подойти к матчам Кубка Гагарина в оптимальной форме. Цель у нас одна, нужно к ней идти.

Перед каждым сезоном ставлю себе новую цель, хочется постоянно прибавлять, особенно во второй части чемпионата. Я бы сказал, что игрока больше судят по плей-офф, чем по регулярному чемпионату. Нужно будет играть через «не могу», действовать на команду. Думаю, мы со СКА в этом году можем дойти до Кубка Гагарина, все для этого у нас есть».

В текущем сезоне 24-летний Ткачев провел 42 матча за СКА и набрал 35 (12+23) очков.