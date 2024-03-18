Кожевников — об «Авангарде»: «Сейчас я не вижу, чтобы они были готовы выигрывать»

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» (7:0, 2-0) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Не ожидал, что «Авангард» развалится после первого тайма. У их вратаря было много ошибок. Но они могут еще преподнести сюрприз на выезде, две игры еще. Сейчас я не вижу, чтобы они были готовы выигрывать, но команда у них сильная, два звена вообще замечательных. Если они будут играть так, как сегодня — точно не выиграют. «Локомотив» оказался сильнее в командой игре, у них хороший вратарь и такие игры придают ему уверенности», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.