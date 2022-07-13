Плющев — о продлении контракта Зарипова: «Все зависит от того, как подойдет к этому делу Знарок»
Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта Дениса Зарипова с казанским клубом.
«Говорить о возрастном пределе сложно. Все очень индивидуально. Все зависит от того, как хоккеист себя готовит, насколько он бережет себя для хоккея. Имею в виду, что многое зависит от таких факторов, как режим и питание. То, что с ним подписали контракт на год, нормально, так как он возрастной игрок. Клуб где-то перестраховывается, чтобы вдруг не попасть впросак, потому что всякое может быть. Если он будет находиться в хорошем состоянии и на следующий год, то думаю, что с ним подпишут контракт еще на год. Зарипов — мастер, он это доказал. Другой вопрос — как его использовать. Использовать его как молодого, наверное, неправильно. Все зависит от того, как подойдет к этому делу Знарок», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Плющев также оценил шансы казанцев на победу в следующем сезоне.
«Мечта Зарипова о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина? Судя по тому, что «Ак Барс» собирает достаточно сильных игроков, наверное, они ставят перед собой именно эту цель. Вопрос в том, насколько она будет реализована, потому что сильные игроки еще не команда, а лишь сильные игроки. Если из нее создать хорошую команду, то она сможет решать большие задачи», — добавил Плющев.
Новое соглашение с 41-летним Зариповым рассчитано до окончания сезона-2022/23.
По словам хоккеиста, он принял решение продолжить карьеру, потому что в прошлом сезоне «Ак Барс» не смог выиграть Кубок Гагарина.
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|24
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|27
|52
|8
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|22
|25
|48
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|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
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|15
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|35
|12
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|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
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|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
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|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4