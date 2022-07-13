Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта Дениса Зарипова с казанским клубом.

«Говорить о возрастном пределе сложно. Все очень индивидуально. Все зависит от того, как хоккеист себя готовит, насколько он бережет себя для хоккея. Имею в виду, что многое зависит от таких факторов, как режим и питание. То, что с ним подписали контракт на год, нормально, так как он возрастной игрок. Клуб где-то перестраховывается, чтобы вдруг не попасть впросак, потому что всякое может быть. Если он будет находиться в хорошем состоянии и на следующий год, то думаю, что с ним подпишут контракт еще на год. Зарипов — мастер, он это доказал. Другой вопрос — как его использовать. Использовать его как молодого, наверное, неправильно. Все зависит от того, как подойдет к этому делу Знарок», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Плющев также оценил шансы казанцев на победу в следующем сезоне.

«Мечта Зарипова о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина? Судя по тому, что «Ак Барс» собирает достаточно сильных игроков, наверное, они ставят перед собой именно эту цель. Вопрос в том, насколько она будет реализована, потому что сильные игроки еще не команда, а лишь сильные игроки. Если из нее создать хорошую команду, то она сможет решать большие задачи», — добавил Плющев.

Новое соглашение с 41-летним Зариповым рассчитано до окончания сезона-2022/23.

По словам хоккеиста, он принял решение продолжить карьеру, потому что в прошлом сезоне «Ак Барс» не смог выиграть Кубок Гагарина.