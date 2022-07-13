ЦСКА объявил о возвращении Максима Мамина

ЦСКА объявил о возвращении нападающего Максима Мамина. Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на 3 года.

Мамин является воспитанником ЦСКА и выступал за клуб с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год. В июле 2021 года он заключил с «Флоридой» контракт на год с зарплатой в 975 тысяч долларов.

В прошлом сезоне форвард провел за «Пантерз» 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (7+7) очков.