Канадский нападающий О'Делл вернулся в «Динамо»

Канадский нападающий Эрик О'Делл вернулся в «Динамо», информирует пресс-служба московского клуба. Контракт с форвардом рассчитан на один год.

«В прошлом сезоне Эрик стал ключевым игроком нашей команды и любимцем болельщиков, — цитирует официальный сайт «Динамо» генерального менеджера Алексея Сопина. — Он выполнял огромный объем работы, показывал шикарный пример для молодежи как на льду, так и в раздевалке. Это касается и подготовки к играм, и отношения к делу на льду. О'Делл выкладывался на тысячу процентов, но так сложились обстоятельства, что после первого раунда ему пришлось уехать. Сейчас Эрик возвращается и готов отыграть предстоящий сезон на пределе возможностей. Рассчитываем на него как на лидера и игрока, который поведет за собой команду вперед. С возвращением!»

В прошлом сезоне канадец уже выступал за московский клуб, но покинул его по ходу плей-офф. В 47 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе «Динамо» он набрал 32 (13+19) очка. Также в КХЛ 32-летний форвард выступал за такие команды, как «Сочи», «Металлург» и «Сибирь».