Плющев: «Нынешний плей-офф КХЛ самый непредсказуемый за последнее время»
Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил непредсказуемость раунда плей-офф в текущем сезоне КХЛ.
«Судя по тому, что и как происходит в сериях, думаю, можно сказать, что нынешний плей-офф КХЛ самый непредсказуемый за последнее время. Много событий, которых никто не ожидал и не предполагал увидеть. Результаты иногда шокируют не только болельщиков, но и специалистов.
Но сомневаюсь, что всем по душе такие неожиданности. Те же болельщики «Авангарда», уверен, не разделяют восторгов по тому, что они наблюдали в последние дни. Тем более еще и скандалы начинают всплывать, которые спорт совершенно не красят.
Полагаю, можно сказать, что уровень команд в лиге уровнялся, это было понятно еще где-то с начала сезона. Хотя в целом восьмерки были определены ещё в сентябре. В этом вопросе главное понять следующее: команды из низа турнирной таблицы подтянулись к верху или наоборот? Мне кажется, что, к сожалению, второй вариант наиболее вероятен.
Сейчас очень мало ярких команд, за которыми бы тянулись все остальные. Все команды сейчас действительно ровненькие, поэтому результатов можно ждать как от тех, так и от других. Трудно выделить какую-то команду, которая показывала бы невероятное мастерство, все коллективы боевитые, характерные, но в Советском Союзе хоккей все-таки был на уровне искусства, а не заключался в сплошной борьбе», — цитирует Legalbet Плющева.
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Металлург Мг - Амур
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|
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|4 - 1
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Ак Барс - Автомобилист
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Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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