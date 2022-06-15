Владимир Леонов: «Ак Барсу» важно собрать коллектив единомышленников из громких имен»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказал мнение, что «Ак Барс» должен превратить громкие имена в коллектив единомышленников.

В это межсезонье казанскую команду уже пополнили Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. Также ожидается подписание Александра Радулова, а главным тренером должен стать Олег Знарок.

«Знарок и Радулов — это мощные и масштабные имена, поэтому и разговоров много, — приводит ТАСС слова Леонова. — Важно, чтобы собралась команда, у нас были прецеденты, когда мы собирали звезд, а потом, по ходу сезона не удавалось собрать коллектив единомышленников. Важна здесь работа тренерского штаба, не только Знарка, чтобы собрать из имен в «Ак Барсе» команду. У нового главного тренера есть опыт, есть время раскачаться в регулярном чемпионате, будем надеяться, что соберется мощный коллектив».

Также министр ответил на вопрос о победе команды в Кубке Гагарина.

«Сложно загадывать, естественно, такая команда, как «Ак Барс», всегда ставит амбициозные цели — пройти максимально дальше и выиграть кубок. Однозначно — только высший титул», — подчеркнул Леонов.