Минское «Динамо» ведет переговоры с осужденным за изнасилование нападающим Буше

Рид Буше может стать игроком минского «Динамо», сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

По информации источника, стороны ведут переговоры и шансы на данный момент — 50 на 50.

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий имеет предложение от одного из нероссийских клубов КХЛ.

Всего в КХЛ на счету американского игрока 118 матчей и 92 (44+48) очка.

В феврале 2022 года газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Позже ярославский «Локомотив», за который выступал нападающий, объявил о прекращении сотрудничества с игроком.