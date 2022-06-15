Минское «Динамо» подписало однолетний контракт с форвардом Спунером

Форвард Райан Спунер подписал контракт с минским «Динамо» сроком на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний канадец уже играл за «зубров» в сезонах 2019/20 и 2020/21. На его счету 79 матчей и 76 (16+60) очков.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Автомобилист» и набрал 34 (11+23) очка в 45 матчах, показатель полезности «+3».

30-летний Спунер играл в НХЛ за «Бостон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер». Общая статистика в НХЛ — 329 матчей, 169 (48+121) очков.