Крикунов: «Металлург» и «Локомотив» — равные команды, у них все одинаково, сложно что-то предсказать»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Равная игра, где-то повезло «Металлургу», что они сумели забросить шайбу. Ярославль пока вкатывается в игру, они немного потеряли чувство борьбы и дистанции. Вся борьба еще впереди. Я бы не сказал, что команды играют в осторожный хоккей, вратари сыграли хорошо и обеспечивали адреналин. Много голов сегодня не увидели из-за хорошей игры двух вратарей. Команды присматривались друг к другу, сейчас уже игра пойдет. Равные команды, у них все одинаково, сложно что-то предсказать», — цитирует Metaratings.ru Крикунова.

«Металлург» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 по московскому времени.