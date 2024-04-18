«Ак Барс» интересуется нападающим СКА Кадейкиным

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в подписании нападающего СКА Александра Кадейкина.

Контракт игрока с армейцами действует еще два года, но в ближайшее время он может быть расторгнут.

Кадейкин перешел в СКА перед началом сезона-2023/24, в котором он набрал 14 (2+12) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) очка в 9 играх Кубка Гагарина.