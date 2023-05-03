«Витязь» заключил однолетние контракты с защитниками Педаном и Тимашовым

«Витязь» объявил о подписании контрактов с защитниками Русланом Педаном и Николаем Тимашовым.

Как сообщает КХЛ, оба соглашения рассчитаны на один год.

В прошедшем сезоне Педан набрал 9 (2+7) очков в 48 матчах за «Амур», а Тимашов — 11 (5+6) очков в 62 играх за «Северсталь».