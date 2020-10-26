«Витязь» забросил 5 шайб московскому «Динамо»
22:14
«Витязь» победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1. Подмосковный клуб занимает девятое место в таблице «Запада», динамовцы — седьмые.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Малыхин — 4 (Артюхин, Смолин), 13:11 — 0:1. Хультстрем — 3 (Теденбю), 19:41 — 0:2. Теденбю — 6 (Дэнфорт), 24:24 — 0:3. Паутов — 2 (Моисеев, Гребенщиков), 41:56 — 0:4. Пулккинен — 6 (Тарасов, Линдберг), 44:49 — 1:4. Дергачев — 5 (Даугавиньш, Семин), 45:45 — 1:5.
Вратари: Бочаров (Еременко, 24:24) — Тодыков.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 29 (8+11+10) — 24 (7+9+8).
Судьи: Оскирко, Сидоренко.
26 октября. Москва. «ВТБ Арена». 1643 зрителя.