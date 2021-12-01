«Йокерит» на выезде обыграл «Витязь» и лидирует в Западной конференции

«Йокерит» победил «Витязь» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ханнес Бьернинен, Томми Кивисте и Филип Хольм. У подмосковного клуба забивали Кирилл Рассказов и Нико Оямяки.

Финский клуб набрал 50 очков и лидирует в Западной конференции. У «Витязя» 28 очков и 11-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Бьернинен — 8 (бол., Коссила, Йенсен), 4:10 — 0:1. Кивисте — 4 (О`Нилл, Йенсен), 12:52 — 0:2. Хольм — 6 (Йоэнсуу, Норман), 19:51 — 0:3. Рассказов — 1 (Мусин), 23:21 — 1:3. Оямяки — 23 (Одетт), 40:22 — 2:3.

Вратари: Клоберданец (Сапрыкин, 20:00, 58:21) — Ювонен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (4+19+11) — 38 (16+16+6).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

1 декабря. Подольск. ЛД «Витязь»