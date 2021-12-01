Гол Гусева принес СКА победу над минским «Динамо»

СКА победил минское «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Эмиль Галимов и Никита Гусев, шайба которого оказалась решающей. У «Динамо» забил Маттиас Теденбю.

СКА набрал 45 очков и занимает пятое место на Западе. У «Динамо» 38 очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Галимов — 2 (бол., Кузьменко, Гусев), 2:02 — 1:0. Теденбю — 10 (Бек), 37:19 — 1:1. Гусев — 5 (Моисеев, Фальковский), 47:18 — 2:1.

Вратари: Николаев — Рыбар (57:22 — 58:02, 58:54).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 22 (7+8+7) — 24 (2+12+10).

1 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».