«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

1 декабря рижское «Динамо» дома в серии буллитов уступило «Северстали» (2:3 Б).

В составе команды Андрея Разина шайбы забросили Владислав Кодола и Даниил Вовченко. Победный буллит на счету 25-летнего Вовченко.

У «Динамо» дважды отличился Лукаш Радил.

«Северсталь» с 48 очками занимает третье место на Западе, а рижское «Динамо» располагается на 12-й строчке (27 баллов).

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«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Радил — 6 (Карьялайнен, Сауторн), 12:11 — 1:0. Кодола — 11 (бол., Хохлов), 21:56 — 1:1. Вовченко — 9 (бол., Тихонов, Гераськин), 27:03 — 1:2. Радил — 7 (бол., Карьялайнен, Скарлетт), 44:06 — 2:2.

Победный буллит: Вовченко.

Вратари: Гудачек — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (12+9+16+0) — 34 (6+14+8+6).

Судьи: Соин, Фатеев.

1 декабря. Рига. «Арена Рига».