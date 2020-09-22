«Витязь» в овертайме обыграл «Автомобилист»

«Витязь» победил «Автомобилист» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Каспарс Даугавиньш. «Автомобилист» с 14-ю очками остается лидером Восточной конференции. «Витязь» идет седьмым на Западе — шесть очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Макеев — 5 (Дацюк, Трямкин), 0:17 — 1:0. Теденбю — 2 (бол., Дэнфорт), 14:58 — 1:1. Хультстрем — 1 (Лугин), 32:06 — 1:2. Ларичев — 1, 32:15 — 1:3. Геноуэй — 3 (бол., Дацюк), 38:14 — 2:3. Овчинников — 1 (бол., Холланд, Трямкин), 38:45 — 3:3. Даугавиньш — 3 (Паутов), 63:13 — 3:4.

Вратари: Коварж — Ежов.

Штраф: 39 — 10.

Броски: 34 (9+11+9+5) — 36 (7+11+17+1).

Судьи: Гашилов, Раводин.

22 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2700 зрителей.