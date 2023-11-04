«Витязь» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Витязь» — СКА начнется в 17.00 мск
«Витязь» и СКА в субботу, 4 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на арене «Балашиха» в Балашихе. Начало — 17:00 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Витязь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Витязь» набрал 17 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 24 балла, команда находится на 9-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|28
|15
|13
|35
|2
|Металлург Мг
|27
|15
|12
|34
|3
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|4
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|5
|Сал. Юлаев
|25
|15
|10
|31
|6
|Авангард
|25
|14
|11
|31
|7
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|8
|Нефтехимик
|25
|11
|14
|27
|9
|Сибирь
|25
|12
|13
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|25
|18
|7
|37
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|36
|3
|Торпедо
|26
|16
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|32
|5
|ЦСКА
|25
|14
|11
|30
|6
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|27
|7
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|8
|Сочи
|25
|12
|13
|25
|9
|СКА
|24
|12
|12
|24
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
Результаты / календарь
25.10
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29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
|4.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.11
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|- : -
|4.11
|15:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|4.11
|17:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|4.11
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|4.11
|17:00
|
Сочи – Авангард
|- : -
|4.11
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|4.11
|17:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
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