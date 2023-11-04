«Витязь» и СКА в субботу, 4 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на арене «Балашиха» в Балашихе. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Витязь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Витязь» набрал 17 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 24 балла, команда находится на 9-м месте Западной конференции.

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