Тренеру минского «Динамо» Квартальнову попали шайбой в голову в матче с «Металлургом»

Главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову прилетела шайба в лицо в матче с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

57-летнему специалисту не понадобилась медицинская помощь. Он потер лоб и с улыбкой рассказал о случившемся своим помощникам.

Встреча проходит в Магнитогорске. После второго периода хозяева обыгрывают минчан — 5:1.