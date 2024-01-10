«Витязь» и СКА в среду, 10 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене Балашиха» в Балашихе. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, канала КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», Okko Sport и KHL Prime. Ключевые события игры «Витязь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Витязь» набрал 36 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 64 балла, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

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