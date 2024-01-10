Форвард «Лады» Грошев о давлении: «Самое страшное — не попасть в плей-офф»

Нападающий «Лады» Евгений Грошев рассказал о психологическом давлении в матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Какие-то командные неудачи, когда не получается выиграть, идет серия поражений — все это давит психологически. Все хотят результата. Самое страшное — не попасть в плей-офф», — приводит слова Грошева Legalbet.

В этом сезоне 24-летний Грошев провел 35 игр в КХЛ и набрал 10 (6+4) очков.

«Лада» с 58 очками в 50 встречах занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.