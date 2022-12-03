СКА получил права на самого результативного защитника «Сочи»

Как ранее сообщал «СЭ», самый результативный защитник «Сочи» Никита Зоркин перешел в СКА.

СКА и «Сочи» провели обмен защитниками, в результате которого в Санкт-Петербург отправился Никита Зоркин, а в обратном направлении — Никита Ващенко, сообщает пресс-служба КХЛ.

Зоркин в 27 матчах забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, Ващенко же принял участие в двух играх, и очков не набрал.

Напомним, что Зоркин уже выступал за СКА ранее. В сезоне-2020/21 он провел за питерский клуб 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

«Сочи» и СКА провели шестой обмен между собой в нынешнем сезоне.