«Витязь» обыграл «Северсталь», Дэнфорт сделал дубль

«Витязь» победил «Северсталь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Джастин Дэнфорт. Также отличились Федор Малыхин и Даниил Пыленков. У гостей забил Владислав Кодола.

«Витязь» набрал 27 очков и занимает восьмое место на Западе. У «Северстали» 28 очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Дэнфорт — 11 (Даугавиньш), 33:00 — 1:0. Кодола — 4 (бол., Вовченко, Петунин), 36:57 — 1:1. Малыхин — 6 (бол., Дергачев, Моисеев), 38:45 — 2:1. Дэнфорт — 12 (бол., Даугавиньш, Теденбю), 39:50 — 3:1. Пыленков — 2 (п.в.), 59:28 — 4:1.

Вратари: Ежов — Шугаев (57:36 — 59:28).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (6+12+8) — 34 (12+8+14).

Судьи: Букин, Раводин.

20 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».