«Витязь» расторг контракты с двумя нападающими

«Витязь» расторг контракт с нападающим Даниилом Ильиным, сообщает сайт КХЛ.

27-летний форвард провел за подмосковную команду восемь матчей без набранных очков в нынешнем чемпионате.

Также «Витязь» расстался с нападающим Владимиром Барабановым.

На счету 25-летнего форварда 4 матча без набранных очков в сезоне 2022/2023.