«Витязь» одолел «Торпедо». Семин и Макеев набрали по 2 очка
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Торпедо». Хозяева победили со счетом 3:2.
На счету нападающего «Витязя» Алексея Макеева 2 (1+1). Форвард команды из Подольска Александр Семин сделал 2 результативные передачи.
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«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Макеев — 10 (Семин), 15:32 — 1:0. Аалтонен — 9 (Макеев, Семин), 25:21 — 2:0. Йормакка — 6 (Няттинен, Бывальцев), 28:28 — 3:0. Ильин — 4 (бол., Аляев, Баранцев), 36:01 — 3:1. Жафяров — 14 (мен., Шредер), 41:09 — 3:2.
Вратари: Ежов — Линдбек (58:40).
Штраф: 20 — 8.
Броски: 28 (12+10+6) — 26 (9+10+7).
Судьи: Гусев, Цыплаков.
9 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».
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