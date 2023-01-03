«Витязь» обыграл «Куньлунь»

«Витязь» дома обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Дмитрий Кугрышев. У гостей отличился Клифф Пу.

«Витязь» набрал 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Кульлунь» с 36 очками — на 10-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Рассказов — 13 (Старков), 3:30 — 1:0. Кугрышев — 4 (бол., Галузин, Волгин), 39:37 — 2:0. Пу — 6 (бол.), 43:40 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Смит (58:38).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 42 (13+16+13) — 27 (7+8+12).

Судьи: Оленин, Шувалов.

3 января. Балашиха. Арена Балашиха.