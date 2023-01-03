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Сегодня, 18:37

Кравец: «Автомобилист» сильная команда — счет не отображает всего, что происходило на площадке»

Кравец подвел итог матча против «Автомобилиста»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Автомобилиста» (7:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Первая игра после новогодних выходных, так что хотелось показать хороший хоккей против лидера конференции. Попытались забыть крупный домашний выигрыш, настраивались на серьезный матч. Так и вышло: была обоюдоострая игра в первом периоде, может, мы немного почетче в обороне сыграли, забили хороший гол на контратаке. В целом было непросто, но за счет правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. И, конечно, нельзя не отметить вратаря, который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства. «Автомобилист», действительно, сильная команда, и сегодня счет не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя. Что касается Ткачева, то я всегда знал, что это очень сильный игрок, и с Найтом и Буше у него отличное взаимодействие. Мне нужно было лишь дать ребятам играть в хоккей и потребовать от них ответных действий: дисциплины и хорошей игры в обороне», — приводит слова тренера пресс-служба лиги.

«Авангард» (60 очков) одержал 7-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице «Востока».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/03/507762.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
Михаил Кравец
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