Шарипзянов стал вторым российским защитником, набравшим 50 и более очков за одну регулярку

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отдал две голевые передачи в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири».

Теперь на счету игрока 51 (8+43) очко в этом сезоне. Как сообщает сайт лиги, 27-летний хоккеист стал вторым российским защитником, набравшим 50 и более очков за один регулярный чемпионат. Первым является Александр Никишин из СКА, который в сезоне-2022/23 набрал 55 очков.

Рекорд по очкам среди всех защитников лиги за одну регулярку принадлежит Крису Ли («Металлург») — 65.

На момент написания новости в матче «Авангард» — «Сибирь» идет второй период и счет 6:2 в пользу омичей.