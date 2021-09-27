Виртанен: «Русские игроки обладают очень высоким игровым IQ»

Новичок «Спартака» Джейк Виртанен рассказал, как проходит его адаптация в московском клубе.

— Как тебе общение с командой? В «Спартаке» достаточно тех, кто говорит по-английски, — легионеров и бывших игроков НХЛ.

— Мне очень нравится в команде. Даже те, кто не говорит по-английски, все равно пытаются общаться со мной и жестами, и по-русски, все очень дружелюбные. Те же, кто играл в НХЛ ранее, помогают мне с адаптацией — они уже проходили через это и хорошо понимают, каково мне сейчас. Повторюсь, мне здесь очень нравится и все стараются мне помочь. В «Спартаке» все организовано на высшем уровне — в команде созданы все условия, чтобы мы могли заниматься только хоккеем. Благодарен руководству «Спартака» за приглашение, доверие и теплый прием.

— Ты играл против сборной России на молодежном чемпионате мира, много играл против российских игроков в НХЛ. В чем для тебя особенности российского хоккея?

— По своему опыту могу сказать, что русские игроки обладают высоким уровнем мастерства, очень высоким игровым IQ. Это касается не только НХЛ — уже и здесь, в КХЛ, я это увидел. Очень рад играть с такими умными партнерами. Даже то, что я играю или наблюдаю за ними, поможет мне стать лучше.

— Ты выбрал в «Спартаке» 96-й номер только из-за года рождения? За «Ванкувер» под этим номером раньше играл Павел Буре...

— Да, раз мой 18-й номер был занят, то в основном выбрал этот номер из-за года рождения. Но, конечно, я помню, что Павел Буре играл под этим номером за «Ванкувер» — он настоящая легенда в «Ванкувере» и один из лучших игроков в истории НХЛ. На самом деле я даже рад, что сменил номер. Это ведь новый вызов — новая лига, новая команда, пусть и мой номер будет новым здесь.