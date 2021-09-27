Третьяк заявил, что контракт со Знарком еще не подписан

Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что контракт с тренером Олегом Знарком, который должен возглавить сборную России, еще не подписан.

— Мы еще никому не объявляли. У нас состоялся экспертный совет, было много мнений. Контракт с Олегом Знарком еще не подписан. Мы собрали экспертов, через некоторое время выйдет информация на сайте. Вы все это увидите, будет очень много интересного, — сказал Третьяк.

Ранее появилась информация, что контракт с тренером будет рассчитан на один год. Таким образом, Знарок будет руководить командой на Олимпийских играх и чемпионате мира. Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, станет консультантом Знарка.