Вилле Покка: «Авангарду» необходимо действовать на льду еще лучше, чтобы побороться за главный трофей»

Защитник «Авангарда» Вилле Покка признался, что у команды есть разочарование от поражения в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА в прошлом сезоне.

— Мы качественно провели прошлый сезон, одержав много ярких побед и добравшись до финала, — цитируют «Известия» Покка. — Но есть разочарование от того, что не только проиграли ЦСКА в решающей серии, но даже не выиграли в ней ни одного матча. Поэтому понимаем, что нам еще надо над многими компонентами работать, чтобы добиваться максимальных результатов. В предстоящем сезоне «Авангарду» необходимо действовать на льду еще лучше, чтобы побороться за главный трофей.