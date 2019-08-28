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Вилле Покка: «Авангарду» необходимо действовать на льду еще лучше, чтобы побороться за главный трофей»

07:31
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Защитник «Авангарда» Вилле Покка признался, что у команды есть разочарование от поражения в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА в прошлом сезоне.

— Мы качественно провели прошлый сезон, одержав много ярких побед и добравшись до финала, — цитируют «Известия» Покка. — Но есть разочарование от того, что не только проиграли ЦСКА в решающей серии, но даже не выиграли в ней ни одного матча. Поэтому понимаем, что нам еще надо над многими компонентами работать, чтобы добиваться максимальных результатов. В предстоящем сезоне «Авангарду» необходимо действовать на льду еще лучше, чтобы побороться за главный трофей.

Дополнительная информация

https://iz.ru/914427/aleksei-fomin/zatiazhnoi-potolok-kkhl-nachinaet-poslednii-sezon-pered-snizheniem-zarplat

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