Козлов — о поражении «Автомобилисту»: «Соперник был просто более удачлив»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (1:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошее движение и контроль шайбы, создавали моменты, — цитирует Козлова сайт лиги. — Соперник был просто более удачлив. Сегодня было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться и готовиться дальше».

«Салават Юлаев» набрал 10 очков и занимает пятое место на «Востоке». В следующем матче команда 24 сентября в гостях сыграет с «Ак Барсом».