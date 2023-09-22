Козлов — о поражении «Автомобилисту»: «Соперник был просто более удачлив»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (1:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошее движение и контроль шайбы, создавали моменты, — цитирует Козлова сайт лиги. — Соперник был просто более удачлив. Сегодня было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться и готовиться дальше».
«Салават Юлаев» набрал 10 очков и занимает пятое место на «Востоке». В следующем матче команда 24 сентября в гостях сыграет с «Ак Барсом».
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|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
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|2
|5
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|Нефтехимик
|8
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|22.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|0 : 1
|22.09
|19:30
|
Динамо Мн – Витязь
|3 : 2
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