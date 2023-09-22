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Сегодня, 21:54

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию из пяти поражений подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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Минское «Динамо» дома победило «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

За команду из Минска забили Роман Горбунов, Сэм Энас и Владислав Кодола. У подмосковного клуба отличись Станислав Яровой и Илья Аркалов.

«Динамо» прервало серию из пяти поражений подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице «Запада» (7 очков). «Витязь» находится на 11-й строчке с 3 очками. У команды 7 матчей без побед.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Яровой — 2 (бол., Рой, Барак), 15:30 — 0:1. Горбунов — 2, 18:16 — 1:1. Энас — 4 (Кодола, Калдис), 27:47 — 2:1. Аркалов — 2 (бол., Кара, Педан), 51:23 — 2:2. Кодола — 1 (бол., Горбунов, Волков), 55:38 — 3:2.

Вратари: Фергюсон — Дорожко (59:13).

Штраф: 14 — 15.

Броски: 38 (8+17+13) — 18 (8+5+5).

Судьи: Акузовский, Раводин.

22 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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