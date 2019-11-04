Защитник Тобиас Виклунд стал игроком «Спартака». Контракт с 33-летним шведом заключен до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Виклунд выступает в КХЛ с сезона-2013/14, он играл за «Автомобилист», «Ладу», «Югру» и «Куньлунь». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе китайского клуба и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ защитник принял участие в 290 матчах, в которых набрал 95 (33+62) очков.

Тобиас Виклунд стал игроком «Спартака». Контракт с 33-летним защитником заключён до конца сезона. https://t.co/vFx2zbEgkt pic.twitter.com/wo7mZOepm6 — Spartak Moscow (@spartak_hc) November 4, 2019

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