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Виклунд стал игроком «Спартака»

18:00
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Защитник Тобиас Виклунд стал игроком «Спартака». Контракт с 33-летним шведом заключен до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Виклунд выступает в КХЛ с сезона-2013/14, он играл за «Автомобилист», «Ладу», «Югру» и «Куньлунь». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе китайского клуба и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ защитник принял участие в 290 матчах, в которых набрал 95 (33+62) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/transfers/tobias-viklund-popolnil-sostav-spartaka/

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