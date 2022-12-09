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Сегодня, 15:25

Ветераны ХК «Спартак» прошли проверку сердечно-сосудистой системы

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Мобильный центр фонда «Инфаркт» в Лужниках.

7 декабря 2022 года фонд «Инфаркт» и волонтеры благотворительного фонда «Красно-белые сердца» провели обследования экс-спортсменов ХК «Спартак».

Всего в акции приняли участие 10 человек, среди которых были такие спортсмены как: Владимир Кучеренко, Федор Канарейкин, Александр Якушев и другие. Также проверку сердца прошли их семьи.

Мобильный центр фонда не первый раз проводит выездные проверки спортсменов. Несколькими днями ранее врачи проверили здоровье сердечно-сосудистой системы у 8 известных футболистов ФК «Спартак»

Благотворительная акция прошла при содействии Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Главная цель акции – показать, как важно внимательно относиться к своему организму, даже если вы ведете спортивный и здоровый образ жизни, регулярно проходить обследования сердца, сосудов и кровеносной системы, сообщают организаторы.

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