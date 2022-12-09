Бобков и Бракко сыграют на Матче звезд КХЛ-2022

Вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков и нападающий «Барыса» Джереми Бракко примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022 года, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Они заменят голкипера Эдварда Паскуале («Металлург», дивизион Харламова) и форварда Линдена Вея («Барыс», дивизион Чернышева).

Для Бобкова этот Матч звезд станет четвертым в карьере. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей, в которых одержал 8 побед.

Бракко дебютирует на Матчах звезд. Нападающий набрал 21 (8+13) очко в 34 играх и является вторым бомбардиром своей команды.

Матч Звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10-11 декабря.