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Сегодня, 07:27

Венгрыжановский о лакросс-голе: «Решение было осознанное, не спонтанное»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торпедо» Денис Венгрыжановский прокомментировал свой лакросс-гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

«Я увидел, что есть время, чистый лед, вратарь сидит — и я решил попробовать исполнить «лакросс». Решение было осознанное, не спонтанное», — приводит слова Венгрыжановского официальный сайт КХЛ.

Денис Венгрыжановский. Нападающий «Торпедо» забил гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня»

В этом сезоне 21-летний форвард забросил вторую шайбу. Также в его активе 7 голевых передач.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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