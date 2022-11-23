Венгрыжановский о лакросс-голе: «Решение было осознанное, не спонтанное»

Форвард «Торпедо» Денис Венгрыжановский прокомментировал свой лакросс-гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

«Я увидел, что есть время, чистый лед, вратарь сидит — и я решил попробовать исполнить «лакросс». Решение было осознанное, не спонтанное», — приводит слова Венгрыжановского официальный сайт КХЛ.

В этом сезоне 21-летний форвард забросил вторую шайбу. Также в его активе 7 голевых передач.