Айрленд: «Мы правильно начали матч, но дальше что-то пошло не так»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мне показалось, что мы правильно начали матч, но дальше что-то пошло не так. Мы совершаем много ошибок, владея шайбой, и без нее. Надо повысить требования к себе. Слишком сильно сегодня верили в нашего вратаря. Он очень часто становится лучшим игроком команды, отдавая себя на 100 процентов. Но полевые игроки должны облегчать ему задачу. Есть ощущение, что команда выглядит уставшей, а «Торпедо» — самая быстрая команда в КХЛ, против которой мы играли. Отсутствие сегодня в составе Брэндона Ипа, Винсента ЛоВерде и Джейка Челиоса было заметно. Мы сегодня действовали лучше, чем неделю назад, когда проиграли 0:5, но наша игра не была на том уровне, который хотелось бы видеть. Я четко понимаю задачи: в предыдущем сезоне «Куньлунь» выиграл всего шесть или семь матчей, это ужасно, и я стараюсь не допустить повторения ситуации. Это не делается за день или неделю. Мы делаем определенные шаги, но это небыстрый путь», — цитирует пресс-служба лиги Айрленда.

«Торпедо» идет на 3-й строчке в турнирной таблице Запада, имея в активе 44 очка. «Куньлунь» занимает 10-е место, набрав 27 очков.