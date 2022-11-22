Нападающий «Торпедо» забил гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня»

Нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский забил гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Он отличился в самом начале первого периода — 1:0.

В этом сезоне 21-летний форвард забросил вторую шайбу. Также в его активе 7 голевых передач.