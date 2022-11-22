Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:17

Нападающий «Торпедо» забил гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Денис Венгрыжановский.
Фото ХК «Торпедо».

Нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский забил гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Он отличился в самом начале первого периода — 1:0.

В этом сезоне 21-летний форвард забросил вторую шайбу. Также в его активе 7 голевых передач.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
1
0
Читайте также
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
«Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Батрак заявил, что «Ак Барсу» нужны кардинальные перемены
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 31 12 19 29
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 19:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
22.11 19:00
Торпедо – Куньлунь
 - : -
22.11 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
22.11 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
22.11 19:30
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости