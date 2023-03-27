Дементьев: «Кошечкин долгое время являлся ориентиром для молодых хоккеистов»

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на решение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина завершить карьеру.

«Василий провел долгую и уверенную карьеру на высоком уровне. Мы видели, как он помогал сборной России добиваться результатов на международных соревнованиях. Крупный, гибкий, мастеровитый, самобытный вратарь. Кошечкин долгое время являлся ориентиром для молодых хоккеистов, в том числе тех, кто сейчас играет в НХЛ. Момент завершения карьеры наступает, и все испытывают сожаление из-за случившегося. Василий принял такое решение, и заниматься профессиональным спортом — это тяжело. Как говорится, время настало. Хочу пожелать ему найти себя в новой стезе и всего самого доброго», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Сегодня, 27 марта, Кошечкин объявил о завершении карьеры. Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира-2009.