Защитник Чудинов стал игроком «Адмирала»

Защитник Максим Чудинов стал игроком «Адмирала», сообщает пресс-служба клуба. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на один сезон.

В сезоне-2022/23 Чудинов выступал в составе «Ак Барса» и московского «Спартака», на его счету 6 очков (3+3) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Чудинов завоевал три Кубка Гагарина, выступая за СКА (2015, 2017) и «Авангард» (2021). Он также является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.