Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории «Динамо» в КХЛ

Нападающий и капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории клуба в КХЛ.

Гол в матче регулярного чемпионата против ЦСКА (3-й период, 1:1) стал для Шипачева 78-м в составе бело-голубых. 34-летний россиянин опередил Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова (оба — 77) и стал единоличным лидером в списке лучших снайперов «Динамо» в КХЛ.

Капитан только что переписал историю! Браво, Вадик ?? pic.twitter.com/BEjgsRKIYU — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 17, 2021

Отметим, что на счету Шипачева 250 шайб в КХЛ, он занимает 4-е место в списке лучших снайперов лиги.