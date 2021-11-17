Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории «Динамо» в КХЛ

21:26
Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий и капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории клуба в КХЛ.

Гол в матче регулярного чемпионата против ЦСКА (3-й период, 1:1) стал для Шипачева 78-м в составе бело-голубых. 34-летний россиянин опередил Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова (оба — 77) и стал единоличным лидером в списке лучших снайперов «Динамо» в КХЛ.

Отметим, что на счету Шипачева 250 шайб в КХЛ, он занимает 4-е место в списке лучших снайперов лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
Кровная весть: отрицательный резус повышает риск заражения COVID-19
0