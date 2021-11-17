Воробьев: «Списывался с Юровым после каждой игры сборной. Он заслужил провести сегодня матч полностью»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу (5:2) над хабаровским «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ.

— Два последних периода мы провели здорово, — сказал Воробьев. — В первом пропустили необязательные голы. Первый привезли себе сами, второй — в меньшинстве. Команда немного встала. Потом со второго периода завелись, вернули игру, преимущество и победили.

— Как оцените Михаила Григорьева, который находится на просмотровом контракте?

— Нормально. Мишу я знаю со сборной, он играл в Остраве и Праге. Он был запасным, в состав не попал. Мы знаем его способности, что он нормальный хоккеист, который солидно может сыграть в обороне и начать атаку.

— Еще не приняли решение о его будущем?

— Как только примем, вы узнаете об этом.

— Довольны сегодня Ильей Николаевым? Ваш помощник Виктор Игнатьев очень активно что-то ему объяснял на планшетке.

— Такое в хоккее бывает, что тренер активно рисует. Он сыграл нормально уже второй матч. Молодец.

— После первого периода вы убрали Данилу Юрова из первого звена. Это связано с тем, что команда проигрывала 0:2?

— Да, но кроме одного звена мы все перетряхнули. Юров играл до конца. Клуб, организация и я считаем, что так, как он провел Турнир четырех наций, он заслужил сыграть этот матч полностью. Я с ним списывался после каждой игры, когда он был в сборной. Он заслужил провести сегодня матч полностью.