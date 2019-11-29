Вадим Шипачев: «Сейчас все команды по видео разбирают друг друга, ни для кого не секрет кто как играет»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1Б).

— Сегодня получился хороший матч, в котором было много моментов и у «Динамо», и у «Торпедо», но здорово сыграли оба вратаря, — цитирует Шипачева официальный сайт КХЛ. — Сейчас все команды по видео разбирают друг друга, ни для кого не секрет кто как играет. Количество очных встреч особой роли не оказывает. Во втором периоде намеренно инициативу не отдавали, просто пошли удаления, и нижегородцы перехватили инициативу. Не сумели дотерпеть до победы в основное время из-за ошибок, в которых будем разбираться.

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