Вадим Шипачев признан самым ценным игроком сезона-2020/21 в КХЛ
21:05
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев получил «Золотую клюшку», приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ, в сезоне-2020/21.
Шипачев второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 67 (20+47) очков в 57 матчах. При этом он превзошел свой прошлогодний результат на два очка, проведя на четыре игры меньше.
Шипачев — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Он играл за «Северсталь», СКА и московское «Динамо», и всего за три сезона стал лучшим бомбардиром бело-голубых в истории КХЛ — 63 заброшенных шайбы и 160 результативных передач.
По ходу нынешнего сезона Вадим стал вторым хоккеистом в истории Лиги, перешагнувшим два значимых рубежа — в 500 результативных передач, и в 700 набранных очков.
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